Пьяного водителя при повторном нарушении ПДД остановили в Новоржевском округе

В ходе профилактических мероприятий сотрудники Госавтоинспекции остановили нарушителя правил дорожного движения в состоянии опьянения в Новоржевском муниципальном округе. Как сообщили в УМВД России по Псковской области, данного водителя в аналогичном состоянии ранее уже привлекали к ответственности.

Установлено, что за рулём автомобиля ВАЗ‑2115 находился мужчина 1996 года рождения. Гражданин ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение. С учётом повторного характера нарушения материалы проверки переданы в отдел дознания. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.