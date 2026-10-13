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Пьяного водителя при повторном нарушении ПДД остановили в Новоржевском округе

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В ходе профилактических мероприятий сотрудники Госавтоинспекции остановили нарушителя правил дорожного движения в состоянии опьянения в Новоржевском муниципальном округе. Как сообщили в УМВД России по Псковской области, данного водителя в аналогичном состоянии ранее уже привлекали к ответственности.

Установлено, что за рулём автомобиля ВАЗ‑2115 находился мужчина 1996 года рождения. Гражданин ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение. С учётом повторного характера нарушения материалы проверки переданы в отдел дознания. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Пьяный водитель непредсказуем и, следовательно, крайне опасен. Он может протаранить припаркованный или остановившийся перед светофором автомобиль, выехать на полосу встречного движения, совершить наезд на пешеходов, идущих по тротуару или переходящих проезжую часть по пешеходному переходу, проехать на красный свет. Пострадать от действий таких горе - водителей может каждый из нас. Вождение транспортного средства — это большая ответственность! И поэтому садиться за руль в нетрезвом виде нельзя ни в коем случае!» — подчеркнули в ведомстве.
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