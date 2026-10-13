Участок улицы Кузнецкой в Пскове перекрыли до пятницы

Участок улицы Кузнецкой в Пскове перекрыли с сегодняшнего дня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Пскова.
Схема: Администрация города Пскова
Участок будет перекрыт для движения автотранспорта до пятницы. Ограничения будут действовать от Октябрьского проспекта до улицы Льва Толстого. Движение для городских маршрутных автобусов будет разрешено.
Ограничения вводятся в связи с проведением аварийных работ на инженерных сетях теплоснабжения.
«Просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда. Приносим извинения за доставленные неудобства!» - отметили в администрации города.