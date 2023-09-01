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Дорожные работы начнутся на участке Октябрьского проспекта в Пскове 5 сентября

Подрядная организация будет выполнять работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия на участке Октябрьского проспекта от улицы Гражданской до улицы Гагарина в Пскове с 5 по 10 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

С 11 по 23 сентября на этом участке дороги будут укладывать асфальтобетонное покрытие.

С 10 по 14 сентября подрядчик выполнит работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия на участке Октябрьского проспекта от улицы Гагарина до улицы Вокзальной.

К выполнению работ по укладке асфальтобетонного покрытия на этом участке автомобильной дороги приступят с 14 по 30 сентября.

Также 2 сентября с 14:30 до 19:00 в связи с проведением дорожных работ будет ограничено движение по одной полосе проезжей части Рижского проспекта в районе пересечения с улицей Рокоссовского при движении от улицы Балтийская в сторону улицы Печорской.

В администрации принесли извинения за доставленные неудобства и просили учесть эту информацию при планировании поездок, а также внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.