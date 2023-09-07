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Фрезерование асфальта началось на улице Николая Васильева в Пскове

Подрядчик приступил к фрезерованию асфальта на улице Николая Васильева в Пскове. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Пскова Борис Елкин.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

Градоначальник напомнил, что перед началом ремонта проезжей части сотрудники муниципального предприятия «Горводоканал» провели большую работу на водопроводе и сетях ливневой канализации. Тем временем дорожники сделали тротуары.

В этом году дорожники приведут в порядок участок улицы от Зонального шоссе до железнодорожного переезда. На следующий год запланирован отрезок от переезда до выезда из города.

«Прорабатываем с подрядчиком вопрос, чтобы выполнить весь объем в этом году», - добавил Борис Елкин.