Фрезерование асфальта началось на улице Николая Васильева в Пскове

Подрядчик приступил к фрезерованию асфальта на улице Николая Васильева в Пскове. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Пскова Борис Елкин.
Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram
Градоначальник напомнил, что перед началом ремонта проезжей части сотрудники муниципального предприятия «Горводоканал» провели большую работу на водопроводе и сетях ливневой канализации. Тем временем дорожники сделали тротуары.
В этом году дорожники приведут в порядок участок улицы от Зонального шоссе до железнодорожного переезда. На следующий год запланирован отрезок от переезда до выезда из города.
«Прорабатываем с подрядчиком вопрос, чтобы выполнить весь объем в этом году», - добавил Борис Елкин.