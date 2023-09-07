АвтоМир / Дороги

Одностороннее движение введут на улице Алмазной в Пскове на месяц

Одностороннее движение введут на участке улицы Алмазной от улицы Чудской до улицы Леона Поземского в Пскове с 8 сентября по 9 октября в связи с проведением работ по ремонту автомобильной дороги. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото: пресс-служба администрации Пскова

Направление движения в период с 8 по 25 сентября будет установлено от улицы Чудской в сторону улицы Леона Поземского, с 26 сентября по 9 октября – в обратном направлении.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - добавили в администрации города.