АвтоМир / Дороги

Скорость движения автомобилей ограничат на федеральной трассе Р-23

Скорость движения транспорта ограничат на автомобильной дороге федерального значения Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь из-за дорожных работ 12 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На 31-32 километрах будет действовать ограничение скорости движения с 08:00 до 16:00 в связи с очисткой водоотводных лотков

Кроме того на 148+349 километрах ограничат скорость движения в оба направления с 08:00 до 20:00. Рабочие будут проводить ремонт пришовной зоны деформационного шва.

С длительными работами можно ознакомиться на сайте sz.rosavtodor.gov.ru.