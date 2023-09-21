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Почти 2 километра дороги приводят в порядок в псковских Крестах

Более 1,7 км дороги приводят в порядок в микрорайоне Пскова Кресты. Об этом глава областного центра Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Это улица Пригородная и станция "Березка". Здесь отремонтировали водопропускную трубу и сняли старое покрытие. Сейчас идет укладка асфальта. Потом сделают обочины, разметку и установят "лежачие полицейские"»,– рассказал Борис Елкин

Также глава города отметил, что это объект 2024 года. Подрядчик работает с опережением графика.