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Движение транспорта ограничат на улице Максима Горького в Пскове с 15 октября по 11 ноября

Движение автотранспорта по правой полосе улицы Максима Горького в районе домов №14/6 и №16 при движении от улицы Конной в сторону Рижского проспекта в Пскове ограничат с 15 октября по 11 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничение связано с проведением работ по ремонту инженерных сетей.

Выезд автотранспорта со двора дома №14/6 будет осуществляться через перекресток улиц Максима Горького и Конной. К тому же, на этот период будет ограничено движение автотранспорта на перекрестке улиц Максима Горького и Коммунальной в районе дома №4-В.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - добавили в пресс-службе.