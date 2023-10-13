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Участок улицы Байкова перекроют в Пскове

Участок улицы Байкова перекроют в Пскове в районе пересечения с улицей Рокоссовского при движении от улицы Западной в сторону улицы Рокоссовского 15 октября с 8:00 до 16:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничение связано с проведением земляных работ на инженерных сетях теплоснабжения. Объезд будет осуществляться через улицы Западную, Коммунальную и Рокоссовского.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - добавили в администрации.