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На дорожную разметку в Пскове планируют потратить 4 миллиона рублей

На выполнение работ по нанесению дорожной разметки на проезжей части автомобильных дорог в Пскове планируют потратить 4 миллиона рублей. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Основная цель работ состоит в восстановлении транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог.

Разметка должна соответствовать ГОСТу и ОДМ. «Горизонтальная разметка на проезжей части автомобильных должна наноситься термопластиком, прошедшими сертификацию. Для придания горизонтальной разметке, выполненной из термопластиков, световозвращающих свойств, применяют микростеклошарики по ГОСТ 32848-2014. При нанесении разметки не должно оставаться видимых следов старой разметки», - говорится в документах.

В течение 10 дней до начала производства работ подрядчик обязан согласовать у заказчика схемы организации движения и ограждения мест производства дорожных работ и уведомить ОГИБДД УМВД России по городу Пскову.

Производитель работ должен иметь полный комплект дорожных знаков и технических средств регулирования движения и обеспечивать их установку и перестановку в точном соответствии с утвержденными схемами организации движения и ограждения мест производства дорожных работ. Дорожные знаки, технические средства и их установка должны соответствовать требованиям действующих государственных стандартов.

Подрядчика определят 26 октября.

Выполнение работ по нанесению дорожной разметки на проезжей части автомобильных дорог планируют завершить до 30 ноября, заказало работы муниципальное казенное учреждение города Пскова «Специализированный заказчик». Начальная цена контракта - 4 миллиона рублей. Источник финансирования – бюджет города Пскова.