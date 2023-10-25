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Временное прекращение движение на участке дороги в Дедовичском районе продлили до 7 ноября

Временное прекращение движение на участке дороги Порхов-Успенье в Дедовичском районе продлили до 7 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Изображение: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

В связи с проведением дорожных работ на участке км 29+226 – км 29+352 автомобильной дороги Порхов - Успенье временное прекращение движения транспортных средств продлено до 20:00 7 ноября включительно.

Объезд осуществляется по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения Кривец – Судома, Красные Горки – Хмелевицы, Дубровка – Дедовичи (малый объезд), а также по автомобильным дорогам Кривец – Судома, Псковская ГРЭС – Судома, Дубровка - Дедовичи, по дорогам местного значения в Дедовичах (большой объезд).

«Приносим свои извинения за временные неудобства и просим внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков, а также учесть информацию при планировании маршрутов следования», - добавили в комитете.