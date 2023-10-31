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Почти 204 млн рублей получит Псковская область на развитие транспортной инфраструктуры сельских территорий

Почти 204 млн рублей получит Псковская область в этом году на развитие транспортной инфраструктуры сельских территорий. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

«Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Это первый транш средств, который будет направлен на авансирование работ по реконструкции II и III пусковых комплексов дороги Сиверст - Поречье протяженностью 17 км. Общая стоимость реконструкции составит более 890 млн рублей», - отметил глава региона.

Поэтому в проекте федерального бюджета на 2024-2025 предусмотрено ещё более 651 млн рублей на реконструкцию дороги, продолжи он. Окончание работ запланировано в 2025 году.

«Ранее, в 2021-м году, благодаря программе "Комплексное развитие сельских территорий" была проведена реконструкция I пускового комплекса этой дороги протяженностью 4,7 км», - добавил Михаил Ведерников.