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Участок региональной дороги закроют в Стругокрасненском районе до 30 ноября

Временное прекращение движения грузового автотранспорта на региональной дороге Новоселье - Моложане в Стругокрасненском районе введут с 2 по 30 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Источник: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Запрет вводится для движения большегрузных транспортных средств (массой более 3,5 тонны) с грузом или без груза.

Дальнейшее движение большегрузного транспорта по автодороге может привести к увеличению разрушений проезжей части и невозможности безопасного проезда. На период ограничения движения на дороге проведут работы по восстановлению песчано-гравийного покрытия.

«Просим внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков, а также учесть информацию при планировании маршрутов следования», - добавили в комитете.