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Укладку верхнего слоя асфальта на псковских дорогах завершили более чем на 90%

Укладку верхнего слоя асфальта на дорогах Псковской области в этом сезоне завершили более чем на 91%. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» сообщил врио председателя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов.

«Если предварительно оценить, хотелось побольше, но я думаю, что пока твердая "четверка". Надеюсь, что к концу года мы к приблизимся к "пятерке". Планы были немножко другие. Ожидал, что немного пораньше закончатся у нас объемы работ, но тут у нас и дополнительные объемы, и финансирование появились. В настоящий момент еще работы ведутся», – сказал Станислав Стармолотов.

На данный момент в регионе уложено более 91% верхнего слоя асфальта.

«Сейчас завершаются работы по укладке асфальтобетона на двух последних объектах на юге области. Думаю, что до конца месяца все будет нормально», – заключил он.