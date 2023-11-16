Станислав Стармолотов: Работы на Северном обходе идут, темпы наращиваются

Работы на Северном обходе Пскова идут, темпы наращиваются. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов.

«Работы идут, темпы наращиваются. Активно идут работы по мостовому сооружению. Вышел подрядчик, там еще пять искусственных сооружений — это путепроводы на пересечении с автомобильными дорогами, которые встречаются по ходу строительства Северного обхода. Уже на один объект вышел субподрядчик. В ближайшее время выйдут по дорожной части, продолжат там отсыпку насыпи. И надеюсь, что в конце концов мы в этом году приступим к переустройству сетей. Это газовые линии и электрические линии связи», - сказал Станислав Стармолотов.