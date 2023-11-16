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Какие региональные дороги будут ремонтировать в 2024 году, рассказал Станислав Стармолотов

Ремонт региональных дорог и мостовых сооружений продолжится в Псковской области в 2024 году. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил врио председателя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов.

«Значимые — это Ольша – Велиж – Усвяты – Невель в Усвятском и Невельском районах, мы продолжим там активные работы. Еще Пушкинские Горы — Локня, там у нас продолжится ремонт, но уже в границах Новоржева. В Бежаницком районе у нас будут объекты дорожные, Порхов — Успение будем продолжать. И на Красный Луч будет дорога у нас ремонтироваться, там большое количество жалоб. Юг тоже не оставим без работы. Продолжим ремонтировать основные дороги по опорной сети. Дорога, которая связывает две федеральные трассы, это Изборск — Палкино — Остров, там продолжится ремонт — это в Палкинском и в Островском районах. Также Печоры — Качаново — Пыталово — Вышгородок в Пыталовском районе, автомобильная дорога достаточно загружена, востребована населением, хотя стоит она на отшибе», - рассказал Станислав Стармолотов.

Он добавил, что продолжится ремонт мостовых сооружений. «У нас без остановки идет программа, по 10-12 мостов ежегодно мы ремонтируем», - заметил гость студии.