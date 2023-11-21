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Движение транспорта ограничат в областном центре на участке 3-го переулка Псковстроя

Движение автотранспорта ограничат в Пскове на участке 3-го переулка Псковстроя от улицы Николая Васильева до дома № 5 по 3-му переулку Псковстроя с 22 по 29 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничение связано с проведением работ строительству сети водоотведения.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - добавили в пресс-службе.

Новости в рубрике «Автомир» выходят при поддержке официального дилера Geely в Пскове РРТ.