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Движение транспорта перекроют на участке улицы Ижорского Батальона в Пскове

Движение автотранспорта по одной полосе проезжей части улицы Ижорского Батальона в районе дома № 51 перекроют в Пскове с 8:00 до 17:00 с 23 по 30 ноября. Ограничение связано с проведением дорожных работ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - добавили в пресс-службе.