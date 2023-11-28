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Андрей Козлов призвал контролировать обслуживание дорог в непогоду

Председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Андрей Козлов призвал контролировать обслуживание дорог в непогоду. Об этом с сессии регионального парламента передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Помимо того, что дороги надо ремонтировать, их еще надо содержать и обслуживать. Наступили непростые погодные условия. Есть ли какая-то обратная связь по обслуживанию дорог в области? Как этот вопрос контролирует комитет по транспорту и дорожному хозяйству? Есть ряд обращений – по некоторым дорогам небезопасно сейчас ездить», - сказал Андрей Козлов.

Руководитель дорожного комитета Станислав Стармолотов в ответ напомнил, что обращаться можно через социальные сети.

«Кроме того, у "Псковавтодора" есть круглосуточная диспетчерская служба, диспетчеры оперативно доводят проблемные моменты до служб. Также проводится плановые и внеплановые проверки, отрабатываются все обращения граждан, властей на местах», - сказал он.