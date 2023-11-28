Председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Андрей Козлов призвал контролировать обслуживание дорог в непогоду. Об этом с сессии регионального парламента передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Руководитель дорожного комитета Станислав Стармолотов в ответ напомнил, что обращаться можно через социальные сети.
«Кроме того, у "Псковавтодора" есть круглосуточная диспетчерская служба, диспетчеры оперативно доводят проблемные моменты до служб. Также проводится плановые и внеплановые проверки, отрабатываются все обращения граждан, властей на местах», - сказал он.