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Двух пешеходов сбили автомобили в центре Пскова за сутки

Два наезда на пешеходов произошли в центре Пскова 5 декабря. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, 5 декабря в 16.00 на улице Советской у дома 21-б женщина 1972 года рождения за рулем Skoda Kodiaq не уступила дорогу пешеходу.

Женщина 1938 года рождения переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Госпитализирована в городскую больницу, затем ее отпустили. Предварительно, у нее выявлен ушиб. Водителю назначено химико-токсикологическое исследование на алкоголь.

В отношении водителя составлен административный материал по статье 12.18 КоАП РФ за непропуск пешехода.

В 21.38 был сбит пешеход на Октябрьском проспекте у дома 15. Водитель 2004 года рождения за рулем ВАЗ-2107 не уступил дорогу девушке 2003 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Госпитализирована в городскую больницу. Предварительно, у нее выявлен закрытый перелом одной из костей, ушиб мягких тканей левого голеностопного сустава.

Водитель трезвый. В объяснении сообщил, что двигался со стороны улицы Некрасова к улице Гоголя, в связи с плохой видимости из деревьев и сугробов не увидел пешехода, предпринял торможение, но не смог вовремя остановиться.

В отношении водителя составлен материал по статье 12.18 КоАП РФ. Водительский стаж 19-летнего водителя - 1 год.