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Не грейдером единым

Непогода всегда обостряет проблемы состояния дорожного полотна. Зимой автомобилистам и пешеходам зачастую приходится преодолевать сугробы, под которыми скрывается наледь, весной наблюдать новые ямы, образовавшиеся после пресловутых «переходов через ноль», осенью тонуть в лужах и грязи. Тяжелее всего приходятся жителям частного сектора, через который проходят грунтовые дороги.

Такие объекты приходят в негодность по разным причинам, некоторые из них предотвратить попросту невозможно. На примере Великих Лук обозреватель Псковской Ленты Новостей разбиралась в нюансах содержания улично-дорожной сети, прилегающей к зоне индивидуальной жилой застройки.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Великих Лук

Превращаются в болото

В южной столице региона асфальтобетонное покрытие есть на участках длиной чуть более 100 км, а протяженность грунтовых дорог превышает 130 км - это более половины всех магистралей. Большая часть грунтовки пролегает в частном секторе, и именно оттуда с завидной регулярностью долетают жалобы населения.

«Вот интересно, когда пришлют грейдер в район Лаврино, Плаксинская, Заводская, Яблоневая, Усвятская? По дороге уже не проехать, не поломав бампер», - такое сообщение появилось на днях в группе «Подслушано Великие Луки».

«Да, дорога по Лаврино какая-то каша, как будто грузовики ездят», - подтвердил другой пользователь.

Жители этого микрорайона уже не раз обращались к городским властям, минувшей весной дошли даже до прокуратуры с просьбой оказать содействие в ремонте одного из самых сложных объектов - улицы Заводской. Проблемы с этой дорогой, ведущей к новой школе на Заслонова, начались ещё в прошлом году, после работ по прокладке коммуникаций.

Профилирование участка дорожного полотна с добавлением нового материала

С наступлением благоприятных погодных условий грунтовку привели в нормативное состояние, летом в микрорайоне Лаврино периодически проводилось профилирование дорожного полотна. Однако с приходом осенней распутицы жалобы возобновились.

В администрации города подтвердили, что больше всего обращений, касающихся состояния грунтовых дорог, поступает из Лаврино и Божно. Дело в том, что это самые густонаселенные микрорайоны частного сектора в городе, и интенсивность движения автомобилей там сравнима с центральными магистралями.

Беды жителей частных домовладений не остаются незамеченными ни городскими властями, ни депутатским корпусом. Дорожный вопрос держит на контроле депутат Великолукской городской Думы, директор МП «Водоканал» Евгений Шумайлов. Он регулярно встречается с активом микрорайона Лаврино, после чего транслирует поступающие от населения просьбы в профильное управление администрации города.

В середине ноября народный избранник лично проехал по дорогам округа № 10 - это улицы Халтурина, Родителева, Липецкая, Сотово и другие. «Хочу отметить, что состояние дорог является типовым для грунтовых дорог в период дождей. На грейдировку дорог подаю заявку в управление ЖКХ города, которая проводится в сухую погоду», - на своей странице «ВКонтакте» он прокомментировал увиденное.

Отдельное внимание Евгений Шумайлов обратил на проезд Артиллеристов, по которому тоже поступали жалобы. По его словам, дорога там очень заужена, водоотводных канав почти нет, а имеющиеся не имеют выхода и служат дополнительным источником воды, что при сильных дождях превращает проезжую часть в болото.

Не навреди

В период осадков подсыпать дороги и пускать грейдер - дело неблагодарное. Такой ход может дать лишь кратковременный эффект до следующих дождей, либо ещё более ухудшит ситуацию.

«Грунтовые дороги подвержены воздействию погодных условий. В связи с переувлажнением грунтового покрытия проезжей части и высокой интенсивностью движения образуются дефекты дорожного покрытия. Выполнение работ при использовании многотоннажной спецтехники при неблагоприятных погодных условиях может значительно усугубить ситуацию на проезжей части», - пояснили в администрации города.

Грейдированием грунтовых и гравийных дорог в Великих Луках занимается подрядная организация «Спецавтохозяйство». Когда это возможно и целесообразно, специалисты проводят необходимые работы в разных районах города, в первую очередь спецтехника направляется на дороги с интенсивным движением транспорта, после идут участки второстепенного значения. В тёплый и сухой период грейдер проходит не менее двух раз в месяц, при необходимости интенсивность работ увеличивается.

Осенью ситуация осложняется. С выпадением осадков жители снова начинают обращаться во все инстанции с просьбой восстановить разрушенный профиль дорожного полотна. Тревожные сигналы не остаются без внимания, однако городские службы всегда предупреждают: срок производства работ является ориентировочным и напрямую зависит от погодных условий. «Подрядной организацией «Спецавтохозяйство» в настоящее время осуществляется мониторинг эксплуатационного состояния грунтовых дорог на территории города. Устранение дефектов дорожного покрытия будет произведено по мере возможности производства данного вида работ», - говорится в ответе на очередную жалобу, опубликованную в соцсетях.

Как только погода налаживается, подрядчик в рамках муниципального контракта по содержанию улично-дорожной сети восстанавливает профиль дорог в частном секторе, в том числе с добавлением нового материала - ПГС 70/30.

Песчано-гравийная смесь – это комбинированный строительный материал природного происхождения, в состав которого входит 70% песка и 30% гравия. Считается идеальным вариантом для создания дорожной отсыпки, так как гравий хорошо утрамбовывается в песок, что делает основу прочной и стабильной.

В частности, осенью было выполнено профилирование участка дорожного полотна с добавлением нового материала в переулке Заслонова, на улице Первоцветной, приведена в порядок улица Вокзальная. Параллельно коммунальные службы занимаются водоотведением, следят за прочисткой водопропускных труб во избежание локальных подтоплений проезжих частей.

Однако в межсезонье часть дорог опять может прийти в негодность, и причин тому масса: погодные условия, проведение работ на коммуникациях и даже беспечность самих жителей, не организовавших систему водоотведения на своих участках. Проблема тянется из года в год, и ответственные структуры уже готовятся к следующему сезону.

«В рамках муниципального контракта по содержанию улично-дорожной сети будут производиться работы по восстановлению профиля дорог, в том числе с добавлением нового материала, также работы по обустройству придорожных кюветов для обеспечения водоотвода. Дополнительно будут производиться работы по обустройству временных проездов», - озвучили в администрации планы на 2024-й год.

В режиме 24/7

А пока что все силы и средства брошены на ликвидацию последствий снегопадов. Непосредственно во время выпадения осадков подрядчики устраняли снежные завалы 24 часа в сутки. Основное внимание «Спецавтохозяйства» было сосредоточено на уборке снега с центральных улиц, в парках и скверах трудились бригады «Зеленхоза», а дворы расчищали силами управляющих организаций.

В частном секторе колесили тракторы и грейдеры, срезающие снежные накаты. «В зимний период на грунтовых дорогах в обязательном порядке производится расчистка проезжей части и уборка обочин от снега. В период гололедицы производится подсыпка противогололедной смесью», - подчеркнули в администрации.

В минувшие выходные к уборке снега привлекли всю имеющуюся технику, в том числе ту, которую город приобрел благодаря поддержке правительства области. На дороги уже выехали новенькие машина КДМ, самосвал, фронтальный погрузчик и лаповый снегопогрузчик.

Бригады снегоуборщиков, погрузчиков и самосвалов одновременно собирали, загружали и вывозили снег с улиц. На облагораживание улиц вышли и обычные дворники - они помогали загрузить в машины снег и лопатами убирали с дорог остатки сугробов. Также непрерывно велась подсыпка дорог.

В понедельник, 4 декабря, коммунальные службы продолжили уборку снега. «Сегодня проводились работы по вывозу снега, уборке остановочных комплексов, тротуаров и съездов с транспортных магистралей, а также по расширению дорожного полотна. Работы ещё очень много, планомерно отрабатываем каждое направление», - сообщил своим подписчикам глава администрации города Андрей Беляев. Он напомнил, что после обильных снегопадов нет возможности убрать снег со всех улиц в один момент. Есть приоритетность, логистика, последовательность работ.

Но самые нетерпеливые, ожидающие своей очереди, продолжили оставлять жалобы в соцсетях. Горожане просили не забывать про частный сектор в районе Божно, Лазавицкой набережной, улиц Зенцовской, Набережной, Островского, сообщали о «каше» на улице Литейной, где «не выйти из дома, сразу проваливаешься», что «машины буксуют», а остановочные комплексы плохо чистят.

«Подрядчику указано проводить работы по очистке пунктов остановки общественного транспорта и заездов в дворовые территории в круглосуточном режиме с момента начала атмосферных осадков в дневное и ночное время в соответствии с требованиями национального стандарта Российской Федерации «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», - отреагировали на обращения в администрации города и уточнили, что при поступлении сообщений о дополнительных объектах работ их своевременно включают в производственное задание подрядной организации.

В качестве примера можно привести улицы микрорайона Божно, от жителей которого в начале недели поступили жалобы. Проезжую часть очистили от снега буквально на следующий день, 5 декабря. Горожане оценили в соцсетях труд работников «Спецавтохозяйства» и публично поблагодарили за оперативность.

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Сейчас в Великих Луках продолжают ликвидировать последствия снегопадов, техника работает в разных частях города, в том числе и в частном секторе. Всем жителям очень важно понимать, что специалистам требуется время на уборку, охватить весь город в одночасье попросту невозможно. То же касается и состояния грунтовых дорог, которые нельзя разом привести в порядок - для этого нужно время, благоприятные условия и сознательность самих граждан.

Ульяна Лаблюк