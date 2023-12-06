АвтоМир / Дороги

Мост через реку Лочкина капитально отремонтировали в Псковском районе

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» капитально отремонтирован мост через реку Лочкина (Лочкино) в Псковском районе. Искусственное сооружение находится на 48 км автомобильной дороги Псков – Гдов – Сланцы –Кингисепп – Краколье. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Трасса связывает город Гдов с областным центром, а также ведет в административные центры Ленинградской области. По данной дороге осуществляется активное грузовое и автобусное сообщение.

Старое мостовое сооружение было построено еще в 1983 году и находилось в неудовлетворительном техническом состоянии.

Теперь мостовое сооружение полностью отвечает современным нормативным требованиям безопасности и грузоподъемности.

В рамках капремонта специалисты подрядной организации выполнили устройство основного однопролетного моста, съездов, подходов и водоотводных канав, укрепили русла реки и откосы на подходах. На проезжей части сооружения выполнено устройство двух слоев асфальтобетонного покрытия. Также выполнено устройство регуляционных сооружений и шумозащитных экранов. Для безопасности дорожного движения пешеходов на мосту обустроен двусторонний пешеходный тротуар с барьерным и перильным ограждениями.

Кроме того, в государственном водном реестре уточнили наименование водотока, на котором находится сооружение – это река Лочкина, поэтому мост получил новое официальное название.

Капремонт выполняла подрядная организация ООО «Автомобильные дороги Пскова» по контракту с управлением автомобильных дорог Псковской области. На эти цели было выделено более 140 млн рублей из федерального и областного бюджетов.