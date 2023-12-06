Дорожники пригрозили эвакуатором нарушителям парковки на Завеличье

Сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп» грозятся при взаимодействии с ГИБДД увезти на эвакуаторе автомобили нарушителей правил парковки с улицы Печорской в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.
Фото: ООО «СитиИнвестГрупп»
«Улица Печорская, менее чем через четыре часа приедем с эвакуатором и ГИБДД», - сообщили сотрудники компании.
Ранее сообщалось, что автомобиль водителя, который нарушил правила парковки на улице Юбилейной в Пскове, эвакуировали для расчистки проезжей части от снега.
ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.
Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: