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Капитальный ремонт моста через Великую завершили в Пушкиногорском районе

Капитальный ремонт моста через реку Великая на 9-ом километре дороги Пушкинские Горы – Рождество – Велье завершен в Пушкиногорском районе по президентскому нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Региональная трасса обеспечивает проезд к знаменитым Пушкинским Горам, где расположены музей-заповедник Александра Пушкина «Михайловское» и могила поэта. Кроме того, автодорога и мостовое сооружение обеспечивают транспортную доступность для жителей близлежащих деревень и всего муниципалитета.

Масштабный капремонт моста велся с 2021 года. За это время на объекте выполнили целый комплекс работ: отремонтировали конструкции опор моста, выполнили устройство новых монолитных железобетонных подферменных площадок, шкафных стенок, открылков, переходных плит, заменили опорные части и железобетонные балки пролетного строения.

Также обновлено мостовое полотно: выполнено устройство выравнивающего слоя из бетона, гидроизоляции и двухслойного асфальтобетонного покрытия.

Кроме того, установлено новое металлическое перильное и барьерное ограждения, заменены элементы водоотвода, устройство конусов моста и элементов водоотвода, укреплены автодорожные подходы.

После капремонта длина мостового сооружения составляет 125 погонных метров, теперь оно соответствует всем нормативным показателям по грузоподъемности и безопасности.

На эти цели из федерального бюджета было выделено порядка 359 млн рублей. Капитальным ремонтом занималась подрядная организация ООО «АДП» по контракту с управлением автомобильных дорог Псковской области.