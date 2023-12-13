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Почти 50 единиц спецтехники приобрели в Псковской области

Работа по обновлению парка дорожной техники в городах и районах Псковской области продолжается. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.

«По моему поручению субсидии на 53,2 млн рублей из областного бюджета были предоставлены четырем муниципальным образованиям: Великим Лукам, Дновскому и Куньинскому районам, Пыталовскому муниципальному округу», – рассказал Михаил Ведерников

На эти средства приобрели 8 дорожных машин и 22 единицы навесного оборудования – техника уже вышла на линию.

Дополнительно в рамках регпрограммы «Чистая область» на 300 млн рублей закупили 40 единиц спецтехники и 19 единиц навесного оборудования для Пскова и Великих Лук, а также Дновского, Новосокольнического, Островского, Куньинского районов, Пыталовского муниципального округа и филиалов Псковавтодора.

22 спецмашины и 11 единиц навесного оборудования уже в регионе. Остальное придёт до конца года.

«Спецтехника сразу направляется на уборку дорог. Чуть позже проведём брендирование», – добавил губернатор.