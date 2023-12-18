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АвтоМир / Дороги

«Псковавтодор» заказал проекты капремонта двух мостов на севере области

19.12.2023 14:55|ПсковКомментариев: 0

Государственное бюджетное учреждение Псковской области «Псковавтодор» заказало проекты капитального ремонта двух мостов на севере Псковской области. 

Заказана подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий капитального ремонта моста через реку Гдовка на км 117+314 дороги Псков – Гдов – Сланцы в Гдовском районе. После капитального ремонта на мосту должно появиться барьерное ограждение. Проектировщик должен рассмотреть необходимость освещения. Габарит проезжей части должен измениться с Г- 11,58 м  Г до Г 10,0 м. Изменяется расчетные нагрузки с Н-30, НК-80 на А14, Н14, пишет Telegram-канал «Псков. За рулем».

При проектировании предлагается рассмотреть возможность устройства вместо существующего моста полицентрической водопропускной трубы, трубы-арки из металлических гофрированных элементов исходя из экономической целесообразности и возможности её устройства по результатам сбора исходных данных и проведения инженерных изысканий.

Проект создаст ООО «Центр Компетенции "Мосты"» за 5 млн 129 тысяч 977,90 рублей. Срок выполнения работ - в течение 12 месяцев.

Также заказана проектная документация и выполнение инженерных изысканий капитального ремонта моста через реку Плюсса на км 17+960 дороги Заполье - Гдов в Плюсском районе.

В проекте предстоит уточнить необходимость освещения, длину моста (сейчас она составляет 83,90 м) и ширину (сейчас - 9,23 м). Габарит проезжей части изменится с Г- 7,0 м на Г – 10,0 м, расчетные нагрузки с Н-18, НК-80 на А14, Н14. Ограждение вместо парапетного станет барьерным.

Проектом займется ООО «Уралгеопроект» за 7,770 млн рублей. Срок выполнения - в течение 18 месяцев.

Теги: #мосты
Источник: Псковская Лента Новостей
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