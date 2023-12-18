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Ространснадзор и Госавтоинспекция в Пскове проверили 46 водителей грузовиков в рамках рейда

Госавтоинспекция Псковской области в рамках взаимодействия с территориальным подразделением Ространснадзора провели совместное целенаправленное мероприятие по обеспечению безопасности дорожного движения при перевозке грузов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: управление Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области

В ходе рейда сотрудники ведомств проверили 46 грузовых транспортных средств. При этом удалось пресечь 7 административных правонарушений.

Подобная профилактическая работа будет на регулярной основе осуществляться в области и в дальнейшем, добавили в ведомстве.