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Движение автомобилей ограничат на улице Яна Райниса в Пскове

Движение автотранспорта по одной полосе проезжей части улицы Яна Райниса на участке от улицы Юбилейной до улицы Мирожской в Пскове ограничат с 25 декабря по 31 января с 8:00 до 17:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничение связано с дорожными работами.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок и внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - добавили в пресс-службе.

Новости в рубрике «Автомир» выходят при поддержке официального дилера Geely в Пскове РРТ.