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Существующую схему движения сохранят на перекрестке улиц Вокзальной и Советской в Пскове

Существующую схему движения сохранят на перекрестке улиц Вокзальной и Советской в Пскове. Об этом глава города Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.

«На перекрестке улиц Вокзальной и Советской сохраняем существующую схему движения, которая была введена на время капремонта улицы Яна Фабрициуса. С такой инициативой выступил региональный комитет по транспорту», – рассказал Борис Елкин.

Глава города отметил, что идею поддержала ГИБДД, так как раньше на этом месте были ДТП, а после изменения приоритетности проблем не возникало. К тому же по Советской продолжат ходить автобусы №5 и №16.

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