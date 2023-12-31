Освещение пропало на Ольгинском мосту в Пскове

Комитет по сельскому хозяйству Псковской области выражает соболезнования в связи с гибелью двух сотрудниц

Ространснадзор и Госавтоинспекция в Пскове проверили 46 водителей грузовиков в рамках рейда

Псковский губернатор выразил соболезнования родным погибших в ДТП сотрудников правительства области

Дорожные знаки погнули на улице Максима Горького в Пскове

Три года тюрьмы грозит псковичу за вождение в нетрезвом виде

Три человека погибли при столкновении автомобиля с фурой в Пустошкинском районе

Названа предварительная причина ДТП с тремя погибшими в Пустошкинском районе

Сотрудники правительства Псковской области погибли в ДТП в Пустошкинском районе

Режим работы МРЭО Госавтоинспекции в Пскове изменится в новогодние праздники

Два автомобиля столкнулись на Рижском проспекте в Пскове

Суд вынес приговор псковичу, сбившему ребенка у детской областной больницы в 2021 году

Зарядная станция для электромобилей заработала у «Барса» в Пскове