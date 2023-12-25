Общество

Карта праздничного сияния Пскова. ИНФОГРАФИКА

Накануне Нового года Псков превратился в одну большую фотозону — весь, а не только центр. Свои украшения получили как крупные парки, так и каждый маленький скверик, число которых ежегодно увеличивается благодаря разрастающемуся благоустройству.

На протяжении нескольких последних праздничных сезонов городские власти взяли на вооружение метод, способный создать праздничное настроение в любом уголке. Одни и те же светодиодные украшения всякий раз перемешивают по-новому в разных локациях, поэтому жителям конкретного микрорайона убранство не приедается. Да еще и каждый год покупают что-нибудь свежее.

Псковская Лента Новостей узнала обо всех украшенных местах областной столицы и нанесла их на карту. Она станет навигатором для прогулок в предстоящие каникулы.