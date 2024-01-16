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АвтоМир / Дороги

Определен подрядчик по ремонту площади у аэропорта в Пскове

16.01.2024 19:50|ПсковКомментариев: 0

Подрядчиком по выполнению капитального ремонта улице Германа в Пскове стало ООО «ДАФ». Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчик отремонтирует улицу Германа. Остройский переулок и площадь у аэропорта. Цена контракта составит 303 млн 30 тысяч 303 рубля. Источник финансирования – бюджет города Пскова.  Срок исполнения контракта назначен на 25 декабря 2024 года, а выполнение самих работ на 20 ноября 2024 года.

Как уточнял Telegram-канал «Псков. За рулем», после ремонта изменится схема дорожного движения на территории, прилегающей к аэропорту. На улице Германа введут одностороннее движение на всём протяжении – от Крестовского шоссе до здания аэропорта.

Для выезда будет организовано движение через Островский переулок, от площади аэропорта до примыкания улицы Крестовское шоссе. После капитального ремонта в переулке появится асфальтобетонное покрытие и одностороннее движение, с направлением от аэропорта до Крестовского. Протяженность дороги составит 494 метра, примыкать к Крестовскому она будет поблизости от улицы Порховской. Новый перекрёсток оборудуют светофором.

Ранее первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета партии «Единая Россия», сенатор от Псковской области Андрей Турчак сообщил, что реконструкцию площади у аэропорта профинансируют из федерального бюджета. 

Теги: #дороги #аэропорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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