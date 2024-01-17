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В Псковской области в этом году отремонтируют более 200 км дорог

Более 200 км автомобильных дорог власти Псковской области приведут в нормативное состояние в этом году, в том числе по президентскому нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом врио председателя областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов доложил губернатору региона Михаилу Ведерникову в рамках рабочей встречи в пятницу, 19 января.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

По его словам, адресный перечень объектов сформирован, контрактация уже более 72%. «Из года в год доля средств регионального бюджета в дорожном фонде только растет. Из общего объема финансирования более 60% — 8,8 млрд рублей — средства областного бюджета», — отметил Станислав Стармолотов.

В этом году дорожные ремонты продолжатся на многих ключевых направлениях. Например, благодаря серьезной федеральной поддержке на автодороге Ольша - Велиж - Усвяты - Невель, которая связывает Псковскую область со Смоленской, работы будут вестись сразу в двух муниципалитетах — Усвятском и Невельском районах. Выделено более 500 млн рублей, что позволит отремонтировать порядка 36 километров. Кроме того, будет приведено в порядок более 15 км на дороге Толкачево - Себеж - Заситино, более 10 км автодороги Пушкинские Горы — Локня, порядка 10 км автодороги Великие Луки - Новосокольники и ряд других направлений, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Еще один важный объект инфраструктуры — вторая очередь объездной дороги вокруг Пскова «Северный обход». В настоящее время здесь идет установка опор моста через реку Великая и строительство путепровода через дорогу Родина - Наволок.

«Финансирование дорожной деятельности в регионе увеличивается из года в год. Прошлый год мы закончили с весомым показателем — более 13 млрд рублей. Средства, которые направим на дорожную деятельность в этом году, будут не меньше. И это при условии, что в прошлом году мы выполнили все объемы 2023 года и взяли часть объемов 2024 года. Поэтому крайне важно осуществлять постоянный контроль за сроками и качеством ремонтных работ: Показатели у нас, действительно, достойные и этот год мы должны завершить с результатами не хуже предыдущих», — подчеркнул Михаил Ведерников. «Сделаем», — заверил губернатора руководитель комитета.

Также Станислав Стармолотов рассказал об итогах работ по содержанию дорожной сети в 2023 году. На эти цели было выделено 2,5 млрд рублей. Эти средства позволили заменить 38 км изношенного асфальтового покрытия, восстановить более 50 км гравийных дорог, отремонтировать 69 водопропускных труб, провести работы по восстановлению полос отвода, вырубке кустарника и восстановлению кюветов.

Губернатор поручил в предстоящий сезон дорожных работ особое внимание обратить на проведение химической обработки полос отвода от борщевика. «Нужно стремиться к тому, чтобы обрабатываемых площадей из года в год у нас становилось больше, — заметил Михаил Ведерников. — В прошлом году от борщевика обработали более 1 тыс. га придорожных территорий».

Кроме того, Михаил Ведерников поинтересовался проведенным комплексом работ по безопасности дорожного движения. Станислав Стармолотов доложил, что на эти цели в прошлом году было выделено 254 млн рублей, которые были направлены на нанесение разметки, установку ограждений, искусственного освещения, светофоров, обустройство пешеходных переходов и расширение сети фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

«Считаем, что этот комплекс мер накопительным эффектом дал, несмотря на увеличение числа ДТП в 2023 году, снижение количества погибших более чем на 30%. Кроме того, благодаря новым объемам фотовидеофиксации сократилось количество правонарушений, связанных с превышением скоростного режима. В прошлом году посредством комплексов выписано порядка 400 млн рублей штрафов. На декабрь собираемость превысила 80%», - проинформировал Станислав Стармолотов.

Губернатор подчеркнул, что вопрос безопасности на дорогах остается приоритетным, и мероприятия в этом направлении необходимо продолжать.