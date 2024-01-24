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Грузовикам из СНГ, Китая, Турции и Ирана разрешили пересекать границу с Белоруссией в Псковской области

Гражданам стран-участниц Содружества Независимых Государств, Китая, Ирана и Турции разрешили пересекать российско-белорусскую границу на большегрузных транспортных средствах, в связи с этим в пункте пропуска в районе деревни Лобок Невельского района могут быть очереди. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

«В соответствии с поручениями правительства Российской Федерации на автомобильной дороге М-20 сообщением Киев – Санкт-Петербург в стационарном контрольном пункте в районе населенного пункта Лобок Невельского района разрешено пересечение российско-белорусской государственной границы гражданами стран-участниц Содружества Независимых Государств, Китайской Народной Республики, Исламской Республики Иран и Турецкой Республики, являющимися водителями большегрузных транспортных средств и осуществляющими международные перевозки грузов», - сообщили в ведомстве.

С учетом нововведений и возможного возникновения очередей в контрольном пункте в районе деревни Лобок пограничное управление рекомендует гражданам России и Белоруссии заранее планировать маршрут движения и выбирать альтернативные пути следования через российско-белорусскую государственную границу в контрольных пунктах, расположенных в районах деревни Долосцы (Юховичи) и деревни Байдаково (Кострово) Себежского района.