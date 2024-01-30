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Более 10 километров трассы Пушкинские Горы – Локня отремонтируют по нацпроекту

В 2024 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» будет продолжен поэтапный ремонт автомобильной дороги Пушкинские Горы – Локня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Трасса входит в опорную дорожную сеть региона, связывает южные районы Псковской области с областным центром, а также обеспечивает сообщение грузового и пассажирского транспорта.

Специалисты обновят 10,3 км дороги. В рамках прошлогоднего контракта подрядной организации ООО «ДАФ» предстоит отремонтировать 6,1 км трассы на участке с 56 по 62 км в Бежаницком районе, а также по контракту этого года – привести в нормативное состояние еще 4,2 км дороги на участке с 24 по 29 км в Новоржевском районе.

Второй участок проходит непосредственно через город Новоржев, где кроме трассы будут отремонтированы и два моста – мост через городской канал на км 26+581 и мост через реку Оршица на км 26+134.

Также в ходе ремонта заменят изношенное дорожное полотно, восстановят укрепленную часть обочин и виражей, отремонтируют пересечения, примыкания, съезды, водопропускные трубы и укреплены обочины. В порядок приведут и автобусные остановки. Для безопасности дорожного движения на участках краской и термопластиком будет нанесена дорожная разметка.

Общий объем финансирования на ремонт дороги составляет более 230 млн рублей, средства выделены из федерального бюджета. Срок завершения работ – август 2024 года.

Отметим, дорога относится к III-й технической категории и имеет две полосы движения с асфальтобетонным покрытием.