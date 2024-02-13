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Дороги и мосты Пскова от снега продолжают очищать сотрудники «СитиИнвестГрупп»

Чистить дороги Пскова от снега продолжают сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»

Сотрудники компании убирают на дорогах, тротуарах и мостовых сооружениях снег, обрабатывают проезжую часть противогололедными материалами, очищают остановочные комплексы.

ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: