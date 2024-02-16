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Борис Елкин проконтролировал противогололёдную обработку в Пскове

Глава города Пскова Борис Елкин проконтролировал противогололёдную обработку в городе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«С плюса на минус. Температурные качели снова спровоцировали в Пскове гололёд. Проконтролировал противогололёдную обработку улично-дорожной сети», – написал Борис Елкин.

По словам главы города, особое внимание уделили пешеходным зонам.

«Автобусные остановки, тротуары, дорожки, лестницы и частный сектор посыпают пескосоляной смесью. Где возможно - механизированным способом, где нет - вручную. Дороги обрабатывают солью»,- добавил он.