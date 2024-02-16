Борис Елкин проконтролировал противогололёдную обработку в Пскове

Глава города Пскова Борис Елкин проконтролировал противогололёдную обработку в городе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram
«С плюса на минус. Температурные качели снова спровоцировали в Пскове гололёд. Проконтролировал противогололёдную обработку улично-дорожной сети», – написал Борис Елкин.
По словам главы города, особое внимание уделили пешеходным зонам.
«Автобусные остановки, тротуары, дорожки, лестницы и частный сектор посыпают пескосоляной смесью. Где возможно - механизированным способом, где нет - вручную. Дороги обрабатывают солью»,- добавил он.