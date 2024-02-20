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Движение транспорта ограничат на улице Черняховского в Пскове

Движение автотранспорта по одной полосе проезжей части улицы Черняховского в районе пересечения с улицей Боровой в городе Пскове будет закрыто в связи с проведением работ на инженерных сетях газоснабжения 26 и 27 февраля с 8:00 до 18:00. Об этом сообщается в Telegram-канале городской администрации.

Администрация города приносит извинения за доставленные неудобства, и просит учитывать эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.

Новости в рубрике «Автомир» выходят при поддержке официального дилера Geely в Пскове РРТ.