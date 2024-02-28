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Дорогу на улице Линейной в Пскове вновь подсыпят весной

Улицу Линейную в Пскове вновь подсыпят весной. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил глава города Пскова Борис Елкин.

«Этот участок дороги входит в третью очередь реконструкции улицы Кузбасской Дивизии. Мы очень ждем, но, к сожалению, федерального финансирования нет. Постоянно посыпаем и пытаемся привести в проездное состояние. Я обращу внимание на проезд к Перинатальному центру. Подъезд достаточно своеобразный, летом дорога была хорошей после подсыпки, в период снеготаяния подразбило, конечно», – сказал он.

Борис Елкин уточнил, что улицу Линейную уже подсыпали летом.

«По весне снова подсыпем. Там сумма 850 млн на строительство новой дороги. В долгосрочный план включили, пока ждем», – уточнил он.