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АвтоМир / Дороги

Дорожники приступают к ремонту участка трассы А-122 в трех районах Псковской области

29.02.2024 10:23|ПсковКомментариев: 0

С 1 марта подрядные организации приступят к ремонту участка федеральной дороги А-122 с 614-го по 664-й км, который проходит по территории Локнянского, Новосокольнического и Великолукского районов от деревни Голенищево до города Великие Луки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Контракт предусмотривает фрезерование изношенного верхнего слоя асфальтобетонного покрытия и укладку нового на общей площади в 401,7 тыс. квадратных метров, ремонт автобусных остановок и примыканий. Все это планируется выполнить за лето. Затем на участке нанесут горизонтальную дорожную разметку. Ввод объекта запланирован на октябрь 2024 года.

Первым делом на участке развернется ремонт существующих 45 водопропускных труб. В период работ движение здесь организуют по временным схемам в реверсивном режиме со светофорным регулированием. Скорость ограничат до 40 км/ч.

Необходимость ремонта федеральной дороги назрела давно. Вся трасса А-122 (автомобильная дорога А-114 - Устюжна - Крестцы - Яжелбицы - Великие Луки – Невель) перешла в федеральную собственность из региональной в 2020 году в ненормативном состоянии. До сегодняшнего дня ремонт покрытия выполнялся локально в рамках работ по содержанию дороги.

Теги: #дороги Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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