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Движение по полосе на улице Воровского в Пскове закрыли из-за дорожных работ

Движение автотранспорта закрыли по одной полосе проезжей части улицы Воровского в Пскове с 29 февраля по 1 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

«В связи с проведением дорожных работ с 29 февраля по 1 марта с 8:00 до 23:00 будет закрыто движение автотранспорта по одной полосе проезжей части улицы Воровского в районе здания №6 при движении от улицы Красных Партизан в сторону улицы Карла Маркса», - сообщили в администрации и принесли извинения за доставленные неудобства.

Водителей просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.

Новости в рубрике «Автомир» выходят при поддержке официального дилера Geely в Пскове РРТ.