Псковичей проинформируют об ограничении движения при капремонте улицы Германа

Водителей проинформируют об ограничении движения при капитальном ремонте улицы Германа в Пскове. Об этом сообщил врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Станислав Стармолотов уточнил, что сети есть и под дорожным полотном, и в полосе водоотвода, и в местах благоустройства.
«Хотел бы обратить внимание. Сейчас ограничений нет, потому что ведутся подготовительные работы. Мы продублируем информацию об ограничении движения. Сроки очень сжаты, подрядчик с заказчиком планируют закончить работы в этом году. Зная подрядчика, сомневаться в этом не приходится», – добавил гость студии.
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