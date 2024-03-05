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Псковичей проинформируют об ограничении движения при капремонте улицы Германа

Водителей проинформируют об ограничении движения при капитальном ремонте улицы Германа в Пскове. Об этом сообщил врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Муниципальный контракт город заключил. Подрядчик приступил к работам по капитальному ремонту. Это достаточно сложный технологический проект: там колоссальное количество переустройства сетей. Несмотря на то, что протяженность небольшая, менее километра». – сказал он.

Станислав Стармолотов уточнил, что сети есть и под дорожным полотном, и в полосе водоотвода, и в местах благоустройства.

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«Хотел бы обратить внимание. Сейчас ограничений нет, потому что ведутся подготовительные работы. Мы продублируем информацию об ограничении движения. Сроки очень сжаты, подрядчик с заказчиком планируют закончить работы в этом году. Зная подрядчика, сомневаться в этом не приходится», – добавил гость студии.

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