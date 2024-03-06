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Движение транспорта на участке Красноармейской набережной ограничат в Пскове с 11 марта

Движение автотранспорта на участке Красноармейской набережной от улицы Полковой до Войскового переулка ограничат в Пскове с 9.00 11 марта до 1 ноября. Соответствующее постановление подписал глава областного центра Борис Елкин.

Движение ограничат в целях обеспечения безопасности дорожного движения для соблюдения технологического процесса и обеспечения техники безопасности при производстве работ по капитальному ремонту улиц Полковой, Нововойсковой, Войсковой и Красноармейской набережной города Пскова.

В качестве объездных дорог определены улицы Полковая, Войсковая, Гарнизонный переулок.

Контроль за исполнением постановления возложили на заместителя главы администрации города Пскова, начальника управления городского хозяйства Александра Грацкого.

Новости в рубрике «Автомир» выходят при поддержке официального дилера Geely в Пскове РРТ.