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Центральную часть Пскова от последствий зимы убирают в круглосуточном режиме

Специалисты Псковского филиала «Псковавтодора» в круглосуточном режиме убирают центральную часть Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото здесь и далее: «Псковавтодор»

Ежесуточно в уборке города задействовано 15-20 человек, которые вручную собирают крупный и мелкий мусор, чистят проезжие части дорог, бортовые камни и тротуары от песка, высыпанного за зимний период.

Для более эффективной работы задействовано 10 единиц специализированной дорожной техники.

Кроме того, специалисты заменяют поврежденные за зиму дорожные знаки и выполняют ямочный ремонт, в основном ночью, чтобы не мешать движению.