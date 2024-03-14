АвтоМир / Дороги

Подрядчика для ремонта участка улицы Ипподромной выбирают в Пскове

В Пскове выбирают подрядчика для ремонта улицы Ипподромной (участок от Леона Поземского до проспекта Энтузиастов), а также для и ремонта проспекта Энтузиастов.

Фото: Telegram-канал «Псков. За рулем»

Ремонт Ипподромной должен быть выполнен по 29 ноября 2024, ремонт проспекта Энтузиастов - по 31 мая 2025 года, пишет Telegram-канал «Псков. За рулем».

Начальная цена контракта составляет 108 млн 926 тысяч 528 рублей. Приём заявок окончен 15 марта.

Протяженность участка Ипподромной равняется 732 метра. Предусмотрен ремонт тротуара, регулировка высотного положения 23 крышек люков с подъемом на высоту до 10 см, ремонт автобусных остановок, нанесение разметки.

Протяжённость проспекта Энтузиастов (участок от Белинского до Труда) – 878 метров. В списке работ - разборка и установка бортовых камней протяженностью 2010 метров, регулировка высотного положения крышек 23 люков с подъемом на высоту до 10 см, ремонт парковки площадью 136,25 квадратных метров, ремонт автобусных остановок, устройство нового тротуара, нанесение разметки. В задании также есть устройство искусственной резиновой дорожной неровности площадью 14,4 квадратных метров.