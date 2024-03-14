←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё АвтоМир / Дороги 14.03.2024 11:580 Федеральные трассы в Псковской области подготовили к паводкам 16.03.2024 17:000 Подрядчика для ремонта участка улицы Ипподромной выбирают в Пскове 15.03.2024 19:000 Скорость движения транспорта ограничат на трассе Р-23 16 марта 15.03.2024 15:190 Полосу для движения транспорта закроют на участке улицы Красноармейской в Пскове с 18 марта 15.03.2024 13:570 Новые фонари установили на улице Молодых Патриотов в Пушкинских Горах 15.03.2024 09:240 Полив дорог начали проводить на псковских улицах
 
 
 
 
 
АвтоМир / Дороги

Подрядчика для ремонта участка улицы Ипподромной выбирают в Пскове

16.03.2024 17:00|ПсковКомментариев: 0

В Пскове выбирают подрядчика для ремонта улицы Ипподромной (участок от Леона Поземского до проспекта Энтузиастов), а также для и ремонта проспекта Энтузиастов.

Фото: Telegram-канал «Псков. За рулем» 

Ремонт Ипподромной должен быть выполнен по 29 ноября 2024, ремонт проспекта Энтузиастов - по 31 мая 2025 года, пишет Telegram-канал «Псков. За рулем».

Начальная цена контракта составляет 108 млн 926 тысяч 528 рублей. Приём заявок окончен 15 марта.

Протяженность участка Ипподромной равняется 732 метра. Предусмотрен ремонт тротуара, регулировка высотного положения 23 крышек люков с подъемом на высоту до 10 см, ремонт автобусных остановок, нанесение разметки. 

Протяжённость проспекта Энтузиастов (участок от Белинского до Труда) – 878 метров. В списке работ - разборка и установка бортовых камней протяженностью 2010 метров, регулировка высотного положения крышек 23 люков с подъемом на высоту до 10 см, ремонт парковки площадью 136,25 квадратных метров, ремонт автобусных остановок, устройство нового тротуара, нанесение разметки. В задании также есть устройство искусственной резиновой дорожной неровности площадью 14,4 квадратных метров.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Поменяли ли вы зимнюю резину на летнюю?
В опросе приняло участие 123 человека
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
16.03.2024, 17:000 Подрядчика для ремонта участка улицы Ипподромной выбирают в Пскове 16.03.2024, 13:400 Велосипедиста сбили на улице Рокоссовского в Пскове 16.03.2024, 13:200 Нетрезвый сельчанин передвигался на мопеде в Гдовском районе 15.03.2024, 20:400 Нетрезвого водителя остановили в Пскове
15.03.2024, 19:400 Автосоюз попросил расширить программу льготного автокредитования 15.03.2024, 19:000 Скорость движения транспорта ограничат на трассе Р-23 16 марта 15.03.2024, 15:190 Полосу для движения транспорта закроют на участке улицы Красноармейской в Пскове с 18 марта 15.03.2024, 14:160 Правила проведения экзамена на водительские права изменят с 1 апреля
15.03.2024, 13:570 Новые фонари установили на улице Молодых Патриотов в Пушкинских Горах 15.03.2024, 10:372 Псковичка оплатила 60 штрафов за превышение скорости почти на 40 тысяч рублей 15.03.2024, 09:240 Полив дорог начали проводить на псковских улицах 15.03.2024, 07:371 В России могут отключить до 70% дорожных камер
14.03.2024, 20:450 Директор и сотрудник опочецкого филиала «Псковавтодора» погибли в ДТП 14.03.2024, 16:371 Водитель автомобиля, лишившегося колеса из-за провала асфальта в Пскове, отказался от оформления ДТП 14.03.2024, 16:110 Интерактив: Показательное ДТП 14.03.2024, 11:580 Федеральные трассы в Псковской области подготовили к паводкам
13.03.2024, 20:400 Скорость движения ограничат на участке трассы в сторону Петербурга 13.03.2024, 18:330 Количество техники для уборки улиц увеличат в Пскове 13.03.2024, 18:270 Стать геодезистом и машинистом трактора предлагает «Псковавтодор» 13.03.2024, 16:480 Период прекращения движения по участку улицы Крупской в Пскове продлили до 22 марта
13.03.2024, 12:560 Колесо оторвало у автомобиля из-за провала асфальта в Пскове 13.03.2024, 11:000 Более 20 км дорог к медучреждениям отремонтируют в Псковской области в этом году 13.03.2024, 10:551 Дело возбудили по факту ДТП в Пустошке, в результате которого погиб хирург 13.03.2024, 09:100 С автовладельцев потребовали доплатить 300-840 тысяч утильсбора за импортные машины
13.03.2024, 08:430 Новый автобусный маршрут №21 запустят в Пскове в апреле 12.03.2024, 21:400 Очевидцев смертельного ДТП с автобусом ищут в Великолукском районе 12.03.2024, 20:400 Скорость движения транспорта ограничат на участке трассы Р-23 в сторону Петербурга 12.03.2024, 14:490 В Пскове водитель автомашины наехал на пешехода во дворе
12.03.2024, 13:231 Нетрезвого водителя Audi остановили в Пскове 12.03.2024, 12:230 Великолучанин заплатит почти миллион рублей за хранение задержанного автомобиля в Евпатории 12.03.2024, 09:500 Штрафы за плохие дороги в России предлагают увеличить вдвое 11.03.2024, 19:400 Скорость движения транспорта ограничат на участке трассы Р-23
11.03.2024, 19:330 Два человека погибли на трассе в Пушкиногорском районе 11.03.2024, 18:220 В Пскове водитель Nissan оштрафован за ДТП после неудачного поворота налево 11.03.2024, 17:481 Фотофакт: Пробка образовалась на площади Победы в Пскове 11.03.2024, 15:531 «ГорДозор»: Экзамен на получение водительских прав - простая формальность или круги ада? ВИДЕО
11.03.2024, 15:300 Нетрезвых водителей остановили полицейские в праздничные дни в Псковской области 11.03.2024, 15:170 Дорожная авария на Октябрьском проспекте затрудняла движение в центре Пскова 11.03.2024, 14:300 Сбер предлагает установить в Пскове «умные» светофоры 11.03.2024, 12:410 Два автомобиля горели в Псковской области из-за короткого замыкания
11.03.2024, 12:320 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Экзамен на получение водительских прав - простая формальность или круги ада? 11.03.2024, 11:050 Расписание автобуса из Бежаниц в Великие Луки изменят с 13 марта 11.03.2024, 10:482 Литва приступает к конфискации автомобилей с российскими номерами 10.03.2024, 14:030 30 ДТП с участием пешеходов произошло в Псковской области с начала года
09.03.2024, 22:001 Что грозит водителю за езду с грязным автомобильным номером, рассказали эксперты 09.03.2024, 16:414 Почему китайские машины в России могут подешеветь, объяснил специалист 09.03.2024, 16:230 Пьяного водителя остановили в Невеле 08.03.2024, 18:200 Акцию «Цветы для автоледи» провели сотрудники ГИБДД в Великолукском районе
08.03.2024, 16:200 В Индии запустят летающее такси 08.03.2024, 14:405 Автомобили с российскими номерами должны покинуть Финляндию до 16 марта 07.03.2024, 18:002 В Пскове стартовала акция МВД России «Цветы для автоледи» 07.03.2024, 17:090 Великолучанин несколько раз попался пьяным за рулем и лишился автомобиля
07.03.2024, 15:410 Эксперты ВТБ: Рынок автокредитов в феврале установил рекорд 07.03.2024, 13:572 Более 9 км дорог введут в эксплуатацию в 2024 году в Пскове 07.03.2024, 13:360 Пешеход с цветами и пакетом потеснил автомобили на мосту Невского в Пскове. ВИДЕО 07.03.2024, 12:501 Великолучанин насмерть сбил пенсионерку и получил условный срок
07.03.2024, 12:440 Дорогу Псков — Гдов отремонтируют до 1 августа 07.03.2024, 11:281 Больше 1500 фур ожидают въезда в Псковскую область на границе с Латвией  07.03.2024, 10:490 Собственник автомобиля пострадал при наезде Mercedes на припаркованный грузовик в Пскове 06.03.2024, 21:200 Профилактику детского дорожно-транспортного травматизма обсудили в Великих Луках
06.03.2024, 20:520 Временное ограничение движения грузового транспорта ввели на трех дорогах Псковской области 06.03.2024, 18:452 Число ДТП с участием мобильных транспортных средств выросло в Псковской области в 2023 году 06.03.2024, 18:000 Псковская ГИБДД опубликовала режим работы на праздничных выходных марта 06.03.2024, 17:410 ДТП затрудняет проезд перекрестка улиц Юбилейной и Генерала Маргелова в Пскове
06.03.2024, 17:220 Центральную часть Пскова от последствий зимы убирают в круглосуточном режиме 06.03.2024, 15:501 10 зарядных устройств для электромобилей установят в Псковской области в 2024 году 06.03.2024, 14:040 Заслуженного врача-хирурга насмерть сбил автомобиль в Пустошке 06.03.2024, 13:220 Движение транспорта на участке Красноармейской набережной ограничат в Пскове с 11 марта
06.03.2024, 12:392 Тротуары длиной 4,6 км с освещением построят в Печорах 06.03.2024, 12:210 Колесо автомобиля Lada вырвало после столкновения с «ГАЗелью» в Псковском районе 06.03.2024, 11:423 Как экономить 7 рублей с каждой поездки в автобусах в Псковской области, ответили в Сбере 06.03.2024, 11:040 Движение грузовиков по региональной дороге в Дновском районе закрыли до 3 апреля
06.03.2024, 10:070 Станислав Стармолотов о новом дорожном сезоне и нацпроекте 06.03.2024, 08:452 Mercedes врезался в припаркованный грузовик на улице Труда в Пскове 05.03.2024, 18:030 Движение по временному мосту через реку Черная открыли в Плюсском районе 05.03.2024, 17:260 Станислав Стармолотов о содержании дорог Псковской области зимой и ранней весной
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.