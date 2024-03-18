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Привокзальная площадь псковского аэропорта закрывается для автотранспорта

Привокзальная площадь псковского аэропорта закрывается для автотранспорта с 20 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

В связи с этим изменится схема движения по улице Германа и место парковки у аэровокзала. Изменения вводятся в связи с началом работ по благоустройству площади в рамках контракта на капитальный ремонт улицы Германа.

«Внимательно следите за дорожными знаками и будьте осторожны!» - отметили в пресс-службе.

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