Водителей просят освободить парковочный карман на Завеличье 26 марта

Водителей просят освободить парковочный карман на Рижском проспекте в Пскове 26 марта с 9:00 до 12:00 для очистки территории. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «СитиИнвестГрупп».
Фото: ООО «СитиИнвестГрупп»
«26 марта с 9:00 до 12:00 будет производится уборка парковочного кармана на Рижском проспекте (участок от улицы Народной до улицы Киселёва)», - сообщили в компании.
Водителей просят убрать припаркованный транспорт.
ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.
Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: