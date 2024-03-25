АвтоМир / Дороги

Водителей просят освободить парковочный карман на Завеличье 26 марта

Водителей просят освободить парковочный карман на Рижском проспекте в Пскове 26 марта с 9:00 до 12:00 для очистки территории. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «СитиИнвестГрупп».

Фото: ООО «СитиИнвестГрупп»

«26 марта с 9:00 до 12:00 будет производится уборка парковочного кармана на Рижском проспекте (участок от улицы Народной до улицы Киселёва)», - сообщили в компании.

Водителей просят убрать припаркованный транспорт.

Смотрите также Уборку улиц Пскова после весны продолжают сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп»

ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: