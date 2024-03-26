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«Кузница»: Борис Елкин о сезоне весенней уборки и ремонта дорог. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Кузница», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 26 марта. Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Сегодня мы поговорили о традиционной весенней теме: наведении чистоты и порядка в городе после зимнего сезона. То, что мы видим вокруг, нам не может нравиться: песок на проезжей части, тротуарах и во дворах; разлетевшийся бытовой мусор, неубранная прошлогодняя листва. Как и каждую весну, задаемся вопросом: кто этот «кто-то», который все это натворил? Очевидно, что это коллективное творчество. А убирать тоже будем коллективно? Иными словами – месячник по благоустройству и уборке будет? Или всю эту «красоту» будут убирать дворники и работники компаний-подрядчиков по УДС?

И еще одна тема программы – дороги. Противоаварийный ямочный, гарантийный и капитальный ремонт – что нас ждет в этом сезоне? Какие улицы лучше объезжать, чтобы не стоять в пробках? Эти и другие вопросы ведущая Любовь Кузнецова обсудила с главой города Пскова Борисом Елкиным.