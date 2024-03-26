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Активная подготовка к новому дорожному сезону ведется в Псковской области

Активная подготовка к предстоящему дорожному сезону ведется в Псковской области - участнице национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству региона.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству региона

Специалисты проводят испытания инертных материалов, заготовка которых ведется с зимы, сейчас продолжается закупка щебня, песка и битума. Все материалы, которые применяются в ремонте дорог, проходят строгий входной контроль качества в лаборатории. Дорожные организации обеспечены дорожно-строительной техникой, оборудованием, транспортными средствами и горюче-смазочными материалами.

Один важных этапов подготовки к дорожному сезону – подготовка к запуску асфальтобетонных заводов. На заводах ГБУ ПО «Псковавтодор» сейчас завершаются плановые ремонтные работы по наладке оборудования. Также активная подготовка к эксплуатации заводов ведется и у подрядных организаций. На всех асфальтобетонных заводах выпускается асфальтобетонная смесь, соответствующая современным стандартам качества и нового ГОСТа, а также щебеночно-мастичный асфальтобетон.

Устойчивые благоприятные погодные условия позволили подрядчикам приступить к подготовительным работам на некоторых объектах нацпроекта. Так, ремонт водопропускных труб ведется на участке автодороги Ольша – Велиж – Усвяты – Невель в Усвятском районе (км 137+113 – км 147+363), на участке автомобильной дороги Невель – Язно – граница с Республикой Белоруссия в Невельском районе (км 8+200 - км 12+000), на двух участках автомобильной дороги Толкачево – Себеж – Заситино в Себежском районе (км 45+800 - 54+417, км 33+600 - км 40+300), на участке автодороги Остров – Вышгородок в Островском районе (км 28+000 - км 37+020), на участке автомобильной дороги Гверстонь – Крупп – Кулье в Печорском районе (км 7+900 – км 16+400), на участке Остров – Новоржев в Новоржевском районе (км 52-292 – км 56+292).

Всего в этом дорожном сезоне в Псковской области планируется привести в нормативное состояние более 200 км автомобильных дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».