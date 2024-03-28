АвтоМир / Дороги

В Пскове продолжается ремонт Крестовского шоссе

В Пскове продолжается ремонт Крестовского шоссе на участке от путепровода до железнодорожного переезда, сообщил глава областного центра Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фотографии: Telegram-канал Бориса Елкина

«Подрядчик ремонтирует тротуары. Затем приступит к замене люков колодцев, восстановлению зеленых зон, продолжится ремонт покрытия проезжей части, в том числе дублеров, после чего будет нанесена дорожная разметка», - отметил он.

Работы на участке идут с прошлого года, уже уложен выравнивающий слой асфальта, заменены бортовые камни, добавил Борис Елкин.